Giornata mondiale dello Snowboard, abbigliamento e accessori da avere

L'attrezzatura

Chi vuole iniziare deve munirsi innanzitutto di tavola, attacchi e scarponi. Esistono numerose tipologie di tavola, che si differenziano per flessibilità, forma del profilo e impiego: All Mountain, Freeride, Freestyle, Twint Tip, Powder, Splitboard. Per la scelta è bene affidarsi al personale qualificato della rivendita o del noleggio che saprà consigliare l'opzione migliore e abbinarla ad attacchi e scarponi adeguati in base a esperienza, peso e statura. Non devono mancare poi guanti, maschera e casco. Per quanto riguarda l'abbigliamento, questo sport si distingue per una sua particolare estetica: colori sgargianti e forme "over" sono il tratto distintivo dei capi indossati dagli snowboarder che, spesso, scelgono brand di moda specializzati in questa disciplina.

Le protezioni

Non lesinare sulle protezioni: soprattutto durante le prime discese, le cadute saranno tante. Consigliate ginocchiere e gomitiere, esistono anche pantaloncini rinforzati che proteggono il bacino e l'osso sacro e, per i più spericolati, magliette per proteggere la schiena.