Leolandia, tante sorprese già dalla primavera: giostre e show

Roller coaster, macchine volanti, vascelli pirata e città futuristiche: a Leolandia la primavera è piena di novità. Da quest’anno si può dormire nelle camere a tema e il 5 aprile torna la cantante Lucilla per presentare il nuovo singolo di Pasqua ascolta articolo

Si preannuncia una stagione ricca di novità a Leolandia, il parco a tema a 30 minuti da Milano e Bergamo, specializzato nell’accoglienza delle famiglie. Nel corso della stagione, Leolandia presenterà, in particolare per i bambini dai 6 ai 12 anni, una nuova area tematica che comprenderà 10 attrazioni, di cui 2 completamente nuove, entrambe rivolte a bambini e ragazzi in cerca di maggiore adrenalina. L’area offrirà anche una zona games e un nuovo punto ristoro.

Torna Lucilla Non mancheranno eventi con ospiti speciali, a partire da Lucilla, che il 5 aprile tornerà a Leolandia per una giornata ricca di emozioni. I piccoli fan potranno vederla esibirsi dal vivo con alcune delle sue canzoni più amate e scattare una foto ricordo insieme a lei. Il momento clou sarà il suo spettacolo alla LeoArena, dove presenterà in anteprima esclusiva la nuova canzone “La Pasqua più bella che c’è”. Questa straordinaria novità arricchisce il primo spettacolo dedicato alla festività pasquale, messo in scena dalla Fatina del Sole.

Le camere a tema E non è tutto: tra spericolati roller coaster, macchine volanti, vascelli pirata e città futuristiche dove imparare a guidare, il parco è già pronto ad entusiasmare gli ospiti con una ricca offerta di giostre, spettacoli e sorprese, per un pieno di emozioni da vivere anche ad occhi chiusi: da quest’anno, infatti, la magia di Leolandia continua anche dopo il tramonto con la possibilità di dormire nelle nuove camere a tema. Con i loro arredi immersivi, replicano i mondi fantastici del parco, come Cowboy Town, la Riva dei Pirati e le terre di Draghi e Leggende. Ideali per le famiglie, sono composte da due camere collegate per ospitare fino a 4 persone: dai lampadari ai tessuti fino ai bassorilievi dedicati a Leo e Mia, ogni ambiente è pensato per vivere un’esperienza indimenticabile.