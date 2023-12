Cos'è Bikeflip, il nuovo marketplace europeo per bici nuove e usate

È nata da un’idea degli atleti professionisti Fabio Wibmer e Andrea Maranelli, insieme al compagno di studi Nikolai Holder, Bikeflip , la piattaforma per la compravendita di biciclette di ogni tipo e prezzo. La piattaforma si rivolge agli appassionati di ciclismo e cicloturismo e propone ogni tipo di bicicletta: si va da modelli nuovi che raggiungono prezzi anche di svariate migliaia di euro, fino a biciclette usate da poche decine di euro, in virtù del riuso e dell’economia circolare.

Come funziona

Chi vuole rivendere la propria bici non ha che da creare un annuncio con foto e postarlo sul marketplace. Quando trova un acquirente, Bikeflip invia l’imballaggio brevettato a casa del venditore, con tanto di tutorial per inserirvi la bicicletta, e si occupa della spedizione. Una volta ricevuta la bicicletta, l’acquirente ha 48 ore di tempo per montare e testare la bici. Solo trascorso tale termine senza che vi siano contestazioni, Bikeflip trasferisce il denaro, prelevando una percentuale per il servizio.

La startup

Nata ufficialmente a Innsbruck, la startup innovativa ha scelto di crescere a Rovereto in Progetto Manifattura, l’incubatore delle green-tech di Trentino Sviluppo. Il portale, basato sui principi del riuso e dell’economia circolare, in poco tempo ha già raggiunto le 10 mila biciclette disponibili e punta così ad aprirsi ad altri mercati europei dopo l’Austria e la Germania, in cui è già attivo.

La storia dietro al marchio

Andrea Maranelli, 29 anni, già atleta professionista plurimedagliato in ambito trial e campione italiano in questa disciplina nel 2014, ha frequentato a Innsbruck la facoltà di Economia e qui ha incontrato Fabio Wibmer. È nata subito una bella amicizia che presto si è trasformata in sodalizio professionale. Entrambi atleti professionisti, "ci occupavamo già di video ed esibizioni sui social, ma, oltre a lavorare per i marchi, volevamo creare qualcosa di nostro", spiega. Di qui lo studio, assieme al terzo socio Nikolai Holder, della bike community italiana e mitteleuropea e l’idea di creare un marketplace semplice da usare.

Il presidente di Trentino Invest Fulvio Rigotti osserva: "Il mercato delle biciclette sta crescendo del 7% annuo. L’uso della due ruote è in forte crescita anche in Trentino e sta diventando un elemento cardine della nostra offerta turistica, dalla primavera all'autunno. In questo contesto, abbiamo deciso di supportare con convinzione l’iniziativa di Bikeflip, che ha l'ambizioso obiettivo di creare il portale di riferimento per la consulenza e la vendita nel mercato delle biciclette, nuove ed usate".