Bambini in viaggio in Trentino Alto Adige: cosa fare, sci e mercatini

La prima neve, gli impianti che riaprono e la magia del Natale innevato. Il Trentino è il luogo ideale per chi vuole trascorrere, con la famiglia, un Natale magico. Oltre allo sci ci sono molte attrazioni per i più piccoli. Giochi sulla neve, ma anche esperienze con la natura, gli animali e le magiche creature che nsi nascondo proprio in quei luoghi