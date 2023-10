Women e-bike, un weekend per pedalare sulle Silent Alps

Il programma

Saranno due giornate di formazione e pratica con escursioni nel rigenerante paesaggio alpino della Carnia, le partecipanti impareranno tutti i "trucchi del mestiere" per affrontare escursioni in e-bike in sicurezza con le necessarie nozioni tecniche e sportive. Andrea Trivellato, direttore tecnico della Scuola Nazionale Maestri di Mountain Bike insegnerà a scegliere la bici e la sella adatte alle proprie esigenze, l'abbigliamento e gli accessori più funzionali, regolare la posizione in bici e l'altezza della sella per pedalare in modo comodo ed efficace, usare il cambio per affrontare al meglio ogni situazione e far durare la batteria più a lungo, usare i freni in modo efficace evitando il rischio di incorrere in cadute accidentali, affrontare in sicurezza salite, discese e i diversi tipi di terreno (fango, pietre, radici), migliorare le doti di equilibrio e agilità, e a togliersi d'impiccio da sole se capita di forare una gomma o se cade la catena. Ci sarà spazio anche per il benessere, con due sessioni di yoga e respirazione condotte dall'insegnante Francesca Ceconi, consigli per una corretta alimentazione a cura della dietista Sara Fabris, e una rilassante pausa nell'area benessere dell'hotel che ospiterà le partecipanti.

Un trend in crescita

L'Unione Ciclistica Internazionale ha annunciato una significativa evoluzione nel ciclismo femminile a partire dal 2025, che lo porterà ad essere strutturato in modo analogo a quello maschile. Questa decisione è stata preceduta da un notevole aumento dell'interesse per la bicicletta a livello globale, con un incremento del 33% delle praticanti donne tra ottobre 2019 e settembre 2020, come riportato nel report Strava 2020. È interessante notare che le donne sotto i 30 anni sono state un motore trainante in questo aumento di partecipazione.

Questo trend positivo non è limitato solo all'ambito internazionale, ma si riflette anche in Italia. Secondo il rapporto "Viaggiare con la Bici" del 2023, redatto da Isnart, Unioncamere e Legambiente, la presenza femminile nel cicloturismo italiano si avvicina al 45%. Questo dimostra chiaramente che il connubio tra bicicletta e donne sta diventando sempre più vincente nel nostro Paese. Per sostenere ulteriormente questa tendenza, l'evento "Woman E-Bike" si rivolge a tutte le donne, anche a coloro che non hanno esperienza precedente con le biciclette elettriche. L'unico requisito richiesto è la voglia di pedalare nell'incantevole contesto alpino della Carnia, dove l'obiettivo principale è promuovere l'escursionismo sostenibile. L'evento Woman E-Bike ha l'obiettivo di aumentare la consapevolezza tra le partecipanti in materia di sicurezza, tecniche di guida, orientamento e capacità di risolvere piccoli inconvenienti in modo autonomo. Per informazioni e iscrizioni si può consultare il sito travel.silentalps.it/woman-e-bike