Pantone 2024, Peach Fuzz è il colore dell’anno

Lifestyle

Foliage d'autunno, il variopinto spettacolo della natura in Italia

Tra ottobre e novembre le montagne si tingono di giallo ocra e i boschi si infiammano di una luce rosso-aranciata. Questa settimana con la rubrica viaggi ON THE ROAD abbiamo percorso il Bel Paese da nord a sud alla ricerca dei luoghi più suggestivi dove assistere allo spettacolo del foliage. Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia passando per l'Alto Adige, le Marche, il Lazio e la Puglia, ecco le località da visitare per una pausa 'cromatica' nella natura a cura di Costanza Ruggeri

Da oggi, 14 ottobre, fino al prossimo 11 novembre, torna il TRENO DEL FOLIAGE: un percorso di 52 chilometri che collega Domodossola a Locarno, in Svizzera, attraverso la storica ferrovia della Vigezzina-Centovalli. 83 ponti e 31 gallerie da attraversare in poco meno di due ore. In mezzo il paesaggio della Val d'Ossola, della Valle Vigezzo e delle Centovalli con vedute e scorci panoramici sull'alto Piemonte e il Canton Ticino

Restiamo in Piemonte, nell'Alessandrino, per ammirare il foliage orizzontale del MONFERRATO. In questo periodo dell'anno le foglie dei vigneti virano verso i toni del rosso e del ruggine: ogni angolo della provincia (dai Colli Tortonesi al Gaviese) è meta ideale per esplorazioni lente a caccia del mix di colori più suggestivo. Un'esplosione di colori più emozionante se la si osserva seduti sulle "big bench", le panchine giganti nate proprio per godere del paesaggio dei vigneti