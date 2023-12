Krampus, dove vedere le parate. A Dobbiaco vietati fuori da sfilate

Nella cittadina dell'Alta Pusteria anche quest'anno ci sarà la sfilata dedicata all'essere demoniaco che accompagna la figura religiosa-folkloristica della reincarnazione di San Nicola. Nei giorni in cui non c'è la parata il travestimento da "diavolo" sarà vietato in pubblico. Oltre all'appuntamento di Dobbiaco, ci sono però moltri altri eventi da non perdere dedicati ai demoni