A Disneyland Paris in scena il Magico Natale Disney

Le iniziative

Non mancherà per la gioia di grandi e piccini l'attesa "Sfavillante Parata Natalizia di Topolino", vincitrice del premio Brass Ring, con i suoi cinque carri che sfilano a ritmo delle musiche iconiche natalizie. Per completare l'esperienza invernale, L'Hiver Gourmand e i suoi incantevoli chalet propongono una cucina deliziosa per gli amanti del cibo che desiderano condividere un pasto conviviale con i propri cari. Inoltre gli ospiti possono acquistare souvenir natalizi perfetti da mettere sotto l'albero di Natale. Questa stagione promette una dose extra di "magia" grazie a momenti esclusivi come il compleanno di Topolino e Minnie, nuovi festeggiamenti come il decimo Anniversario della franchise cinematografica Frozen e l'arrivo di Asha, il nuovo personaggio del film Disney Animation WISH. Inoltre, il 31 dicembre 2023, tutti gli ospiti di Disneyland Paris avranno l'opportunità di dare il benvenuto al nuovo anno in un ambiente magico e festoso fino all’una di notte.

Spettacoli iconici ricchi di magia natalizia

La Sfavillante Parata Natalizia di Topolino è tornata con un'esplosione di colori, i suoi cinque eccezionali carri e le musiche delle feste. Giorno e notte, Topolino, i suoi amici e le principesse Disney, insieme a Babbo Natale, ballano e sfilano lungo Main Street, U.S.A.! Al calar del sole, la parata si illumina, aggiungendo splendore al più incantevole dei paesi delle meraviglie natalizie. Quasi 100 artisti sul palco e dietro le quinte indossano i loro costumi più belli per esaltare l'atmosfera meravigliosa e festosa di questo spettacolo. Tra i vari spettacoli da non perdere Let’s Sing Christmas! in programma più volte al giorno al Teatro Videopolis. Qui gli Ospiti possono intonare tradizionali canti natalizi insieme a Topolino, Minnie, Paperino, Paperina e Pippo.

I Personaggi Disney e Babbo Natale si uniscono ai festeggiamenti del Magico Natale Disney. Inoltre, alcuni dei Personaggi Disney, come Stitch, Pippo e i loro amici, sono vestiti a festa per scattare foto ricordo e firmare autografi insieme agli Ospiti. Oltre a questi, è presente anche Babbo Natale per incontrare grandi e piccini prima di partire per il suo lungo viaggio intorno al mondo.