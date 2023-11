MagicLand diventa Magic Christmas, dal 18 novembre al 7 gennaio

Il parco divertimenti di Valmontone in collaborazione con "Il Regno di Babbo Natale" di Vetralla veste a festa per le festività i suoi spazi. Il 18 novembre si terrà anche la prima dello spettacolo "Lucy e il Mistero della Magia Perduta", tratto dall'omonimo libro di Giorgio Aquilani, patron del Regno di Babbo Natale

MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone, e Il Regno di Babbo Natale di Vetralla si uniscono per creare una nuova esperienza natalizia: Magic Christmas. La kermesse, che si svolgerà dal 18 novembre al 7 gennaio, trasformerà il Parco in una vera e propria città del Natale, con un programma di attività e attrazioni per grandi e piccini. Tra gli highlights di Magic Christmas ci sono: il mercatino di Natale, la pista di pattinaggio in ghiaccio ecologico, il Castello di Babbo Natale, dove è possibile incontrarlo e dove tutti i bambini riceveranno in dono il libro "Lucy e il Mistero della Magia Perduta", lo spettacolo teatrale "Lucy e il Mistero della Magia Perduta", tratto dall’omonimo libro, un'avventura natalizia ricca di divertimento e poesia, le parate e gli spettacoli di Gattobaleno e dei personaggi del Regno di Babbo Natale.

Le strade del Parco saranno tematizzate con luminarie artistiche e musiche natalizie e sarà disponibile il Truccabimbi Natalizio. E poi, tante prelibatezze pensate unicamente per l’occasione, con street food natalizio ed il fast food in cui gustare i BurgerBells, gli smash burgers del Regno di Babbo Natale.



La logistica

Il biglietto di ingresso a MagicLand per gli adulti avrà un prezzo a partire da 9,90 euro online e 15 euro in cassa, mentre l’importo del biglietto per i bambini di altezza compresa tra i 100 e i 140 cm sarà sempre pari ad 1 euro, gratis per quelli più piccoli (sia in cassa che online). Il parcheggio eccezionalmente sarà gratuito per tutto il periodo natalizio.