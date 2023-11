Mostre d'arte e musei gratis a Torino da non perdere a novembre 2023

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di novembre a Torino. (MOSTRE A MILANO - MOSTRE A NAPOLI - MOSTRE A ROMA - MOSTRE A FIRENZE)



Gli eventi

Musei gratis

I musei gratis a Torino ritornano anche domenica 5 Novembre 2023. Se siete nel capoluogo piemontese durante questa prima domenica del mese di novembre 2023 non lasciatevi sfuggire l’occasione di approfittare dei “Musei Gratis”, una iniziativa promossa dal Ministero della Cultura italiano da diversi anni ormai seguendo la scia degli altri Paesi europei. Si potranno visitare da Palazzo Reale all'Armeria Reale passando per Palazzo Carignano e la Galleria Sabauda. O la Cappella della Sindone e la Villa della Regina.

Michelangelo Pistoletto. Molti di uno

Fino al 1° febbraio 2024 il Castello di Rivoli presenta la grande mostra dedicata a Michelangelo Pistoletto. Allestita negli spazi della Manica Lunga e realizzata a stretto contatto con l’artista, la mostra è incentrata su Molti di uno, una grande opera inedita che si pone come dispositivo attraverso il quale rileggere l’arte di Pistoletto (Biella, 1933).

Stay With Me

Fino al 31 marzo 2024 è possibile visitare la mostra "Stay With Me. La montagna come spazio di risonanza" al Museo Nazionale della Montagna. Il progetto, una produzione inedita che si inserisce nell’ambito del Programma Sostenibilità del Museo, vede in dialogo le ricerche del walking artist viennese Michael Höpfner e della sound artist zurighese Magda Drozd.