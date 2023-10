Stella Artois Draught Masters Italia 2023: ecco chi ha vinto

Xiaoxiao Yang di Infernotto Yum Pub (Cuneo) è la vincitrice dell’edizione 2023 di Stella Artois Draught Masters Italia , il contest organizzato da Stella Artois, premium brand di AB InBev in Italia, con lo scopo di eleggere il migliore spillatore di birra in Italia

Nella serata di ieri presso l'Hotel Magna Pars di Milano, si è tenuta la finale dell’edizione 2023 di Stella Artois Draught Masters Italia, il contest organizzato da Stella Artois, premium brand di AB InBev in Italia, con lo scopo di eleggere il migliore spillatore di birra in Italia. A vincere Xiaoxiao Yang di Infernotto Yum Pub (Cuneo), che oltre al titolo di Draught Masters Italia Stella Artois 2023, ha ottenuto una fornitura di birra omaggio e la “Belgian Experience” per visitare il Birrificio di Stella Artois.

La vincitrice

Xiaoxiao si è contraddistinta per la sua abile tecnica e maestria nell’arte della spillatura, superando magistralmente le due prove della finale. Durante la prima sfida, ha dovuto spillare due calici da 40cl in sequenza in due minuti di tempo mentre, nel corso della seconda prova, ha avuto due minuti di tempo per spillare tre calici di Stella Artois da 20cl e non solo: ha preso parte a un test di servizio al tavolo dei giudici, rispondendo poi a due domande degli Ambassador. "Sono felicissima di aver vinto. Ho incontrato dei colleghi di alto livello, è stata una competizione molto tosta – ha dichiarato la vincitrice, Xiaoxiao Yang – ora, mi piacerebbe tornare al Draught Masters in altre vesti, e avere il modo così di vedere così anche altre sfaccettature della competizione, oltre a quella di concorrente".