Bambini in viaggio negli USA, scoprendo il Texas tra cowboy e Nasa

Che sia per il prossimo Natale o per le vacanze estive, un viaggio in Texas è sempre una piacevole sorpresa per i vostri bambini. Patria dei cowboy, della Nasa, della musica country e di tutto ciò che è big size. Buon viaggio!

E’ la patria di cowboy e rodei per antonomasia, ricco di giacimenti di petrolio, casa della NASA e patria (insieme al Tennessee) della musica Country. Questo, e molto altro, aspetta voi e i vostri bambini nel Lone Star State. Il Texas è soprannominato The Lone Star State (Lo stato della stella solitaria). Lo si deve alla sua bandiera, su cui svetta una stella, e al senso di orgoglio dei texani che per dieci anni hanno avuto una repubblica indipendente. Fino al 1845 infatti il Texas era una provincia messicana, poi è entrato a far parte degli Stati Uniti d’America, divenendo il 28º Stato. Il Texas è nell’immaginario dei bambini che sognano di volare nello spazio, lo Stato dove i sogni possono diventare realtà.

Tutti i bambini del mondo sognano di vivere almeno un paio di giorni in un ranch a contatto con la natura. Il Texas è il posto giusto. Spiagge chilometriche , i parchi urbani di Dallas, i rodeo settimanali, gli zoo più grandi d’America. Oltre alla casa della Nasa. Situato all’estremità centro-meridionale degli Stati Uniti, nella regione degli Stati del Sud, il Texas è il principale fra gli stati che confinano con il Messico, con cui condivide anche un’importante eredità culturale. A separarlo dal Messico è il corso del Rio Grande, il quarto fiume più lungo del Nord America famoso per essere stato protagonista di molti film. Anche pernottare in Texas diventa un’avventura. La vastità del territorio texano impone l’uso di un’auto a noleggio, anche per godere dei tanti paesaggi spettacolari. Per guidare in America è sufficiente avere la patente italiana, non serve quella internaizonale.

Un tour nel Texas ci permette di scoprire gli Stati Uniti più autentici, quelli del vecchio west, della provincia americana più vera. In Texas c’è l’America più autentica ed è la destinaizone ideale per chi cerca l'avventura, sia grandi che piccini. Ma è il posto giusto anche per chi vuole godersi le spiagge e i Parchi Nazionali durante tutto l'anno. https://www.viaggi-usa.it/