Crossroad Comics, la cultura di massa nel fumetto di Sergio Algozzino

C’era un ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones. E poi Maradona e Harry Potter, Dario Argento e Stephen King, Jacovitti e Bruce Lee. E che decise di metterli tutti insieme in un fumetto di 124 pagine che è una dichiarazione d’amore alla cultura pop in tutti i suoi aspetti.

Algozzino ci porta nel suo mondo fatto di musica rock, letture macabre, cinema, fumetti. Lo fa attraverso personaggi che sono vere e proprie icone degli ultimi due secoli, mostrando una evidente confidenza coi temi che tratta, offrendo spunti interessanti senza mai indugiare sul didascalico, scavando sotto la superficie più nota per offrire chicche storiche, statistiche e piccoli aneddoti. Lo fa con uno stile grafico realistico che si esprime in ritratti di impressionante efficacia, e una colorazione tenue che ben si sposa con la carta ruvida del volume.

Lettura organica ed episodica

Sfogliando le pagine ci si perde in passaggi che a volte appaiono azzardati ma che alla fine seguono un filo narrativo evidente. E si scopre una lettura che può essere allo stesso tempo organica o episodica. Crossroad Comics è pensato per essere letto in una sola giornata o per essere centellinato e tirato fuori dalla libreria quando sorge una curiosità su uno dei tantissimi personaggi e delle tantissime storie che lo compongono. Ed è composto di tavole che rompono gli schemi e le gabbie per costruire un racconto fluido.