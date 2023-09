Finlandia, online le lezioni per imparare a vivere felici

Il segreto della felicità finlandese suscita grande curiosità sin da quando, nel 2018, il Paese ha vinto per la prima volta il prestigioso 'World Happiness Report'. Dopo aver ospitato, lo scorso giugno, i vincitori del concorso 'Masterclass of Happiness', adesso l'Ente del Turismo del Paese rende fruibili online 5 lezioni per apprendere il metodo

Scoprire i segreti della felicità con un click. Grazie ad una formazione online organizzata dall’Ente del turismo finlandese, è possibile apprendere tutte le dritte dal Paese più autorevole del mondo in materia, considerato che per il sesto anno consecutivo la Finlandia è stata nominata la nazione più felice del Pianeta (come attesta il World Happiness Report, l'indice annuale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite). Dopo il grande successo del concorso Masterclass of Happiness (che lo scorso giugno ha visto la regione dei laghi ospitare i fortunati vincitori della competizione), adesso abbiamo tutti l’occasione di fruire gratuitamente della versione digitale su findyourinnerfinn.com apprendendo le indicazioni pratiche da adottare nella vita quotidiana per sperimentare lo stile di vita nordico. E se resta sottinteso che recarsi direttamente sul luogo sia il modo migliore per scoprire se lo stile di vita finlandese sia veramente il più felice, "con la Masterclass vogliamo dare a tutti una base da cui partire per costruire la propria felicità”, ha commentato Heli Jimenez, Senior Director, International Marketing & PR di Business Finland. Perché “essere felici non è una capacità mistica innata, ma piuttosto un approccio alla vita che si può sempre apprendere".