Finlandia, a scuola di felicità: a giugno la Masterclass of Happiness

Fino al prossimo 2 aprile è possibile candidarsi per essere uno dei 10 fortunati vincitori del concorso internazionale per partecipare alla prima Masterclass of Happiness indetta da VisitFinlad. Quattro giorni (dal 12 al 15 giugno) nell'esclusivo Kuru Resort di Rantasalmi, nella regione del Savo meridionale, a stretto contatto con coach esperti per apprendere tutti i segreti del "popolo più felice del mondo"

A scuola di felicità. Fino al prossimo 2 aprile è possibile tentare la fortuna e candidarsi a partecipare alla prima Masterlclass of Happiness (completamente gratuita) organizzata da VisitFinland, l’Ente del turismo finlandese. Solo 10 persone, in tutto il mondo, verranno selezionate per prendere parte a una quattro giorni di sessioni di coaching in programma dal 12 al 15 giugno nella splendida cornice della regione dei laghi.

Le lezioni Teatro delle singolari lezioni sarà l’esclusivo Kuru Resort di Rantasalmi, nella regione del Savo meridionale, dove un gruppo di coach avrà il compito di guidare gli ospiti alla scoperta di uno stile di vita equilibrato per essere felici come i local. Eletta per cinque anni di seguito Paese più felice del mondo, infatti, la Finlandia (seguita nella top 5 da Danimarca, Islanda, Svizzera e Paesi Bassi) ha deciso svelare al mondo i segreti per essere felici. Quattro i focus tematici al centro delle sessioni di coaching: natura e stile di vita, salute ed equilibrio, design e quotidianità, alimentazione e benessere. Gli interessati possono candidarsi individualmente, con un amico o con un partner. Le ville che li ospiteranno, dotate di spa e sauna privata, sono state progettate nel pieno rispetto della natura proprio per favorire la totale immersione e connessione.

Il legame con la natura ”Siamo convinti che la felicità finlandese derivi dal forte legame con la natura e da uno stile di vita all’insegna della semplicità” ha detto Heli Jimenez, Senior Director International Marketing di Business Finland. “A differenza di quanto si pensi, non è uno stato mistico ma un'abilità che può essere appresa e condivisa. La Finlandia è il luogo perfetto per fare esperienze immersive, rilassarsi ed entrare in contatto con la natura per ritrovare la felicità interiore. Per la nostra masterclass abbiamo quindi scelto il periodo e i coach migliori, uno dei resort più belli della Finlandia con l’obiettivo di offrire a tutti un’opportunità davvero unica per scoprire la meraviglia della felicità: chiunque, soprattutto i più curiosi, possono iscriversi e partecipare”.

Trovare il proprio "finlandese interiore" Secondo il Global Oracle Happiness Report 2022, infatti, il 45% delle persone non è felice da più di due anni e il 25% non sa più o ha dimenticato cosa significa sentirsi veramente felici. Dalla ricerca, però, emerge anche che la felicità aumenta solo se è condivisa. Per questo la Finlandia, patria del popolo più felice al mondo, è desiderosa di aiutare tutti a trovare il proprio “finlandese interiore”. In linea con questo obiettivo, tutti - anche chi non riuscirà ad assicurarsi un posto per partecipare in presenza alla Masterclass of Happiness di giugno - potranno seguirla gratuitamente online durante l’estate.