Sette libri per bambini per l'autunno

Amico albero di Sara Donati Terre di Mezzo, 2023 Come si fa a parlare con un albero? Meglio avvicinarsi molto o stare un po’ a distanza? Puoi accarezzarlo piano piano come fanno le formiche. Puoi provare a imitarlo, sentire le braccia come rami e i piedi come radici. E poi, forse, non vorrai lasciarlo più. Il racconto di un incontro indimenticabile con il mondo vegetale. Da 4 anni