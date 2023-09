Buon primo giorno di scuola 2023/24, le frasi da inviare su WhatsApp

Le prime scuole hanno ripreso le lezioni già lo scorso 5 settembre. Molte cominceranno il 12, alcune il 15. In ogni caso, migliaia saranno i bambini e i ragazzi alle prese con un nuovo inizio. Ecco come incoraggiarli con un messaggio su WhatsApp

Per chi inizia la scuola, specialmente se è all'inizio di un percorso scolastico tutto nuovo, il primo giorno è sempre un po' complesso. E sicuramente denso di emozioni. Ecco perché inviare su WhatsApp un messaggio di incoraggiamento o una frase motivazionale può essere una buona idea.

Le frasi motivazionali da inviare per il primo giorno di scuola

Per i bambini che iniziano la prima elementare : "Il giorno più importante per l’istruzione di una persona è il primo giorno di scuola, non il giorno della laurea" (Harry Wong)

Per i più grandi, che si lamentano al pensiero della scuola: "Se pensi che il tuo insegnante sia duro, aspetta di avere un capo" (Bill Gates)

Per chi è all'inizio di un nuovo percorso scolastico: “Oggi è il primo giorno del resto della tua vita" (Charles Dederich)

Per chi, lo scorso anno, ha arrancato un po': "Questo è un nuovo anno. Un nuovo inizio. E le cose cambieranno" (Taylor Swift). Oppure: "Non sforzarti troppo per adattarti, e certamente non sforzarti troppo per essere diverso... Sforzati solo di essere te stesso" (Zendaya)

Per chi comincia le superiori, o magari l'università: "Il successo è la somma di piccoli sforzi, ripetuti giorno dopo giorno" (Robert Collier). Ma anche: "L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo" (Nelson Mandela). E, ancora: "Lavora duro, sii gentile e accadranno cose straordinarie" (Conan O'Brien)