7/10 ©IPA/Fotogramma

“Ci si può preparare per il ritorno a scuola facendo fare pratica al figlio su come mettere e togliere la divisa scolastica, aprire e rifare lo zaino, preparare l’astuccio e la merenda per far riprendere l’abitudine e risparmiare tempo al mattino”, ha spiegato la dott.ssa Collado