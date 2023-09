La rivista "Sotto il vulcano" racconta la difficoltà degli inizi

"Come si comincia – o ricomincia – qualcosa?". È attorno a questa domanda che ruota il nuovo numero di "Sotto il vulcano", la rivista pubblicata da Feltrinelli e diretta da Marino Sinibaldi. Ogni numero, oltre alla direzione di Sinibaldi, si avvale di una condirettrice d’eccezione (in questo caso la scrittrice Valeria Parrella), e si declina attorno a un tema: stavolta, gli inizi.

"L'inizio è sempre una scommessa, qualcosa che non ha senso se non continua - racconta Sinibaldi nella nuova puntata di 'Incipit' - E, per iniziare qualcosa, uno dei problemi maggiori è la fiducia nel futuro, un sentimento molto complicato di questi tempi".

"Di recente - ricorda sempre Sinibaldi in questa intervista - si è aperto anche un dibattito sulla difficoltà a finire perché è inevitabile che ci sia un problema quasi strutturale con tutti questi elementi: l'inizio, la continuazione, la fine. Ed è anche per questo che l'inizio si complica: perché non si può immaginare una continuazione pacifica, semplice. E soprattutto non si può immaginare una fine che non ci lasci amareggiati, desolati o addirittura tristi e distrutti psicologicamente".

