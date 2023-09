A Cinecittà World il concerto evento di Sean Paul, unica data italiana

Tutto pronto per venerdì 8 settembre: il re della dancehall accompagnato da BIG band e da un corpo di ballo di 18 elementi sarà sul palco allestito per l'unica tappa italiana del tour. Nel week end prosegue anche Viva l’Italia, il più grande evento espositivo e dimostrativo interforze che, giunto alla 7° edizione, si chiuderà 10

Si annuncia un “long week end” ricco di eventi quello in arrivo a Cinecittà World. Tutto pronto per il concerto evento di Sean Paul, il re della dancehall che venerdì 8 settembre si esibirà al parco per l’unica data italiana del suo tour mondiale. Il rapper giamaicano, accompagnato da BIG band e da un corpo di ballo di 18 elementi, animerà la notte di musica con la sua voce inconfondibile e i successi che per anni hanno dominato le classifiche mondiali. Il cantante, che vanta collaborazioni del calibro di Beyoncè, Dua Lipa, Rihanna, Enrique Iglesias, infiammerà il palco del Parco con brani come Get Busy, Gimme the Light, Temperature e Baby Boy facendo cantare e ballare tutti in una notte di show e divertimento.

Evento "Viva l'Italia"



Ma non è tutto, perché prosegue anche Viva l’Italia, il più grande evento espositivo e dimostrativo interforze che, giunto alla 7° edizione, si chiuderà 10 Settembre.



Per l’occasione sarà possibile vivere grandi emozioni: salire a bordo di un simulatore di volo, immergersi nella scena del crimine, imparando a riconoscere gli indizi come un vero poliziotto, calarsi in un mezzo militare o assistere a come vengono realizzate le previsioni del tempo da parte dell’aeronautica. E poi ancora capire come si spegne un incendio, assistito da veri pompieri, imparare le manovre di primo soccorso insieme allo staff della Croce Rossa, ammirare le auto storiche dei carabinieri o semplicemente godersi lo spettacolo delle bande militari o dei gruppi sportivi come le mitiche “Farfalle”.

Tra stand espositivi, dimostrazioni e simulazioni il viaggio entusiasmante permette di provare in prima persone le attività quotidiane dei vari Corpi, tra cui: salire a bordo di gazzelle, volanti, autopompe, aerei e simulatori di volo; studiare la scena del crimine e dei reperti in laboratorio; osservare da vicino il lavoro delle unità cinofile; cimentarsi tra muri e scale antincendio; fare un giro tra le auto storiche.

Protagonisti assoluti della kermesse in scena nella Cinecittà Street, spettacolare set di Gangs of New York di Martin Scorsese, sono uomini e donne in divisa che ogni giorno lavorano nei corpi: Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Un suggestivo ed imponente spiegamento di forze per offrire agli ospiti un’esperienza senza precedenti.

“Viva l’Italia” è un'opportunità unica per il pubblico e le famiglie che desiderano ammirare da vicino l'incredibile professionalità delle nostre Forze Armate e Forze dell'Ordine, ma è anche un'occasione benefica che contribuisce a una nobile causa. Per ogni biglietto speciale legato all’evento saranno devoluti 5 euro agli Enti Assistenziali Familiari Forze Armate e Forze dell’Ordine, a cui quest’anno si aggiunge l’ANAFIM (Associazione Nazionale per l’Assistenza dei Figli di dipendenti del Ministero della Difesa con disabilità). Lo scorso anno Cinecittà World ha consegnato a questi enti un assegno importante, del valore di oltre 60mila euro.