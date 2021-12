8/10

Il Natale 2021 sarà speciale. Il 25 dicembre per la prima volta in Italia un parco divertimenti sarà aperto a tutti e sarà celebrata la Messa di Natale. Il culmine dei festeggiamenti sarà in occasione del 31 Dicembre: il Capodanno a Cinecittà World sarà una grande festa con 6 tipi di cenoni a tema, 40 attrazioni aperte fino a mattina, 7 spettacoli dal vivo, la mezzanotte con i fuochi d’artificio e il grande show nella Cinecittà Street, oltre a vari DJ set per ballare tutta la notte in sicurezza