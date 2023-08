9/10

Bidet della Contessa - Si trova in Val di Mello, Val Masino (1.000 m). Ci si arriva in circa 20 minuti a piedi dal parcheggio nel paese di S. Martino. Comodo anche per i bambini. La Val di Mello è la riserva naturale più vasta della Lombardia. Il laghetto del Qualido e il Bidet della Contessa (anche se il nome corretto è Bùrgùn in dialetto), celebri per le loro acqua cristalline, si raggiungono in pochi minuti con una semplice passeggiata