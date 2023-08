Giornata mondiale del latte vegetale, ecco le migliori bevande

Con la denominazione 'latte vegetale' si intende in generale l'insieme di bevande di origine vegetale idonee al consumo umano. In realtà, più che di 'latte' vero e proprio, non essendo prodotto dalla mungitura e dalle secrezioni mammarie di un animale, sarebbe più corretto parlare di ‘bevanda a base di estratti vegetali di diverse piante, frutti e legumi’. Il prodotto si ottiene a partire dalla lavorazione di alcune piante o parti di esse. Semi oleosi, legumi e cereali rappresentano le materie prime da cui si ottengono la maggior parte dei latti vegetali facilmente reperibili sul mercato. Tutti i latti vegetali sono quasi o del tutto privi di colesterolo , lattosio e caseina e per questa ragione rappresentano una valida alternativa al latte vaccino.

Tipi di latte vegetale

Gli ingredienti che vengono più spesso utilizzati per produrre bevande vegetali sono la frutta a guscio tra cui noci, nocciole, mandorle, cocco, castagne e lo zigolo dolce o chufa; i semi di sesamo, lino, canapa, girasole e zucca; i legumi come la soia; i cereali o pseudocereali tra cui riso, avena, farro, chia, grano saraceno, miglio, quinoa e amaranto. Oltre al consumo puro, utile per integrare nell’alimentazione alcuni nutrienti di cui queste bevande sono particolarmente abbondanti, il latte vegetale può essere usato anche in altri modi. Il latte di soia, quello al naturale non dolcificato, può essere usato per preparare la maionese e la besciamella. Il latte di riso, così come quello di mandorla, è ottimo per preparare torte, ciambelle, muffin dolci e salati e altri prodotti da forno. Il latte di cocco può essere utilizzato per cucinare dessert o realizzare una panna vegetale leggera e aromatica utile per guarnire dolci e gelati. In generale, per sostituire il latte vaccino con un'alternativa vegetale nei dolci senza latte, il rapporto tra i due è 1 a 1: a 100 ml di latte vaccino corrispondono a 100 ml di quello vegetale.