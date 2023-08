Alessia Ambrosi e Georg Dornauer, l'amore che va oltre la politica

Se in passato un rapporto tra due persone impegnate politicamente agli antipodi era un tabù, o comunque una relazione da tenere nell’alveo della riservatezza, nell’era dei social ecco cadere anche queste barriere. E così, dopo la scintilla e un periodo lontano dai riflettori, la storia d’amore tra la deputata di Fratelli d’Italia e il vicegovernatore democratico è emersa piano piano in Rete

Destra e sinistra, si sa, in Parlamento hanno spesso posizioni inconciliabili. C’è un piano però dove tutto è possibile, dove anche le barriere ideologiche cadono: quello dell’amore. Lo dimostra la storia tra Alessia Ambrosi, deputata veronese di Fdl, e Georg Dornauer, il vicegovernatore social-democratico del Tirolo. Lei, con un passato nella Lega , è di Negrar di Valpolicella, lui è un membro in vista dei socialdemocratici austriaci della Spö.

Chi sono Alessia Ambrosi e Georg Dornauer

Se in passato un rapporto tra due persone impegnate politicamente agli antipodi era un tabù, o comunque una relazione da tenere nell’alveo della riservatezza, nell’era dei social ecco cadere anche queste barriere. E così, dopo la scintilla e un periodo lontano dai riflettori, la storia d’amore tra la deputata di Fratelli d’Italia e il vicegovernatore democratico è emersa piano piano in Rete. Prima sono stati intercettati alla festa per il centenario dell'hotel Quellenhof, poi in una serata dedicata all'Arena di Verona. Infine la storia è stata ufficializzata ed è esplosa nelle stories dei loro profili Instagram, tra baci e coccole in spiaggia. Una relazione che ha subito catturato l’attenzione dei principali tabloid austriaci, Heute e Kronen Zeitung, insieme a qualche critica dagli ambienti dem nei confronti di Dornauer, considerando il credo politico di Ambrosi. È stata lei stessa ad ammettere la relazione sui giornali, consapevole delle attenzioni mediatiche che una relazione simile può portare.