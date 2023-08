Barbie Botox, cos’è l’ultima ossessione beauty virale su TikTok

L'intervento estetico, conosciuto anche come Traptox, prevede l'iniezione di 40 unità di neurotossina botulinica nei trapezi, i muscoli che sostengono il collo, e assomigliare così alla celebre bambola della Mattel. L'influencer americana Isabelle Lux ha raccontato la sua esperienza sui social network dopo essersi sottoposta al trattamento. Che, come spiegano i medici, non è esente da rischi e non deve essere fatto alla leggera ascolta articolo

Isabelle Lux, una 32enne originaria di Palm Beach, in Florida (Usa), e nota per la creazione di contenuti online, si è sottoposta al trattamento estetico conosciuto come "Barbie Botox", condividendo l'esperienza con i suoi follower. Questo intervento, noto negli Stati Uniti anche come Traptox, prevede l'iniezione di 40 dosi della neurotossina botulinica in ciascun trapezio e inizialmente è stato ideato per rilassare i muscoli sovraffaticati al fine di alleviare emicranie e tensioni al collo. Ma la procedura ora, grazie al grande successo del film diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie, comincia a essere utilizzata in modo non ufficiale per ridurre le dimensioni delle spalle e allungare il collo e assomigliare così alla bambola. L'operazione ha guadagnato molta popolarità soprattutto attraverso i social media, in particolare TikTok.

La decisione di condividere l'operazione con i suoi follower L'influencer ha raccontato i suoi timori prima di sottoporsi al trattamento a cui è ricorsa in vista del suo matrimonio e, ha spiegato, anche per alleviare i suoi dolori alla schiena. "Ho pensato tutto il tempo: 'Se va bene, sarà fantastico e non vedo l'ora di condividerlo. Se va storto, è meglio che avverta le persone. Quindi in pratica ho pensato che qualunque cosa accada, lo dirò alla gente.' E Dio, ho solo pregato che andasse bene", ha svelato Lux. Parisha Acharya, capo medico estetico presso la clinica londinese Waterhouse Young, ha spiegato nel dettaglio alla Cnn come funziona l'intervento: "Quando il Botox viene iniettato in un muscolo, interrompe la connessione con il nervo", specificando che “nel tempo porta a un indebolimento e paralisi del muscolo. Indirettamente, il muscolo si contrae" leggi anche Barbie, la video parodia del film con Meloni e Salvini creata con l'Ai

I rischi di questo trattamento estetico Il trattamento non è esente da rischi, ha aggiunto Acharya: se somministrato in modo errato o nel dosaggio sbagliato, il Botox potrebbe infatti paralizzare completamente il muscolo. La neurotossina può anche occasionalmente migrare dal sito di iniezione originale, indebolendo la connessione nervosa di altri muscoli circostanti. Un intervento mal riuscito "può influire sulla capacità di tenere la testa alta correttamente", ha specificato sempre alla Cnn il medico, che ha sottolineato la sua preoccupazione per il trend di "Barbie Botox" sui social media, soprattutto perché cattura l'attenzione di un pubblico molto giovane. “Penso che una procedura medica dovrebbe essere trattata come una procedura medica. E nel Regno Unito (l'industria dell'estetica) non è regolamentata. Così sorprendentemente chiunque può somministrare iniezioni di tossina botulinica. Potrebbe essere un'estetista o un parrucchiere senza esperienza clinica, senza conoscenze di anatomia. Mi preoccupa davvero". leggi anche Dentisti, via libera agli interventi di medicina estetica sul viso

"Nella prima settimana ho sentito molto dolore" L'hashtag "Barbie Botox" ha attualmente oltre 7 milioni di visualizzazioni su TikTok e spesso riporta a cliniche e centri estetici che documentano il trattamento, aggiungendo didascalie rosa pastello ed emoji a tema. Il video di Lux che descrive in dettaglio la sua esperienza durante l'intervento, costato circa 1.200 dollari, è stato visto più di 250mila volte. Nel periodo successivo alle iniezioni all'influencer è stato consigieto di evitare di portare zaini pesanti e di fare esercizi faticosi e massaggi per almeno 72 ore. "Nella prima settimana ho sentito tanto dolore, tensione e rigidità al collo, alle spalle e alla parte superiore della schiena. Ero davvero, davvero preoccupata", ha spiegato. Due mesi dopo, Lux ha dichiarato di sentirsi "meglio che mai" e sta già programmando una sessione di ricarica in inverno. leggi anche Barbie è un successo ma un sequel potrebbe costare molto caro a Warner

Il mercato degli interventi esteti facciali è in crescita Si prevede che il mercato globale degli interventi estetici facciali raddoppierà nel prossimo decennio, raggiungendo i 36,8 miliardi di dollari entro il 2032. Lux, che sostiene che chi ricorre a trattamenti per avere i lineamenti e la magrezza della famosa bambola della Mattel non dovrebbero essere disapprovati, è stata molto criticata online, venendo definita antifemminista, insicura e persino "vittima del patriarcato". Anche per la dottoressa Acharya il "Barbie Botox" è una tendenza che va contro le donne. “Non mi piace il fatto che questa tendenza stia usando Barbie per dire che dovremmo avere il collo sottile. Dovremmo abbracciarci per quello che siamo”, ha dichiarato alla Cnn. approfondimento Barbie, i meme e i post delle celebrity a tema col film