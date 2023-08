Barbie è un successo ma un sequel potrebbe costare molto caro a Warner

Nè i protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling né la regista Greta Gerwig e il co-sceneggiatore Noah Baumbach hanno firmato un'opzione per proseguire la saga. E a un nuovo tavolo si presenterebbero forti del successo del primo capitolo

Un sequel di Barbie? Apparentemente sembra un’idea eccellente per la Warner Bros., alla luce degli incassi straordinari che il film diretto da Greta Gerwig continua a registrare ai botteghini di tutto il mondo (in Italia viaggia ormai oltre i 25 milioni, negli Usa è ancora il film più visto con oltre 420 milioni di dollari incassati in poco più di due settimane di programmazione), ma potrebbe risultare dannatamente complicato da realizzare. Questioni di budget, destinato a lievitare rispetto ai 100 milioni spesi (e già ampiamente ricompensati da entrate nove volte superiori e destinate a sfondare il miliardo).

Nessuna opzione per altri film Il motivo lo spiega l’Hollywood Reporter in un suo articolo. Nessuno è riuscito far firmare un contratto di opzione per eventuali capitoli successivi della saga ai suoi protagonisti Margot Robbie (che è anche produttrice) e Ryan Gosling, alla regista Greta Gerwig e al co-sceneggiatore Noah Baumbach. Una cosa più unica che rara a Hollywood quando si parla di realtà intellettuali. E non c’è dubbio che, in un’eventuale nuova trattativa per un potenziale Barbie 2, il magico quartetto sarebbe pronto a far valere la propria posizione di forza nei confronti degli Studios per un loro coinvolgimento.

GRETA GERWIG HA DETTO "NON ANCORA" Secondo quanto scritto da Hollywood Reporter, almeno per Greta Gerwig un tentativo era stato fatto, ma la regista aveva risposto che preferiva aspettare l'uscita del film prima di parlarne. E anche dopo il grande successo di pubblico ottenuto, Gerwig ha detto al New York Times di non voler ancora pensare a un secondo capitolo. Che si tratti di scelte artistiche o di strategia, poco cambia, la situazione per Warner Bros. non è semplice. Gerwig, Baumbach, Robbie e Gosling sono stati elementi chiave per la buona riuscita della pellicola, fin dalla campagna di marketing fatta per il lancio. Immaginare un altro Barbie senza loro è impossibile. E se sequel sarà, gli Studios dovranno pagarlo ben più caro dei 100 milioni messi sul piatto per il primo capitolo.