Bambini in viaggio alle Canarie, 14 cose da non perdere

Estate, sole, tuffi in mare, spensieratezza e divertimento. E per coloro che ancora non hanno organizzato le vacanze, le Isole Canarie possono essere la meta giusta a cui pensare. Oltre che per gli amanti del sole e del mare e per gli sportivi, l’arcipelago è la destinazione ideale anche per le vacanze in famiglia. Qui, infatti, sono tante le idee per una vacanza che sarà difficile dimenticare. Le otto isole offrono esperienze uniche anche per i più piccoli: dai parchi acquatici a quelli a tema, dagli zoo ai percorsi in mezzo alla natura.

I parchi acquatici di Tenerife e Lanzarote

Acqua, sole e adrenalina: ecco gli ingredienti giusti per una vacanza perfetta per i ragazzi tra tanti e diversi parchi acquatici. Trascorrere una giornata al Siam Park, il parco acquatico più grande d'Europa, per esempio, è un'esperienza da non perdere se si viaggia a Tenerife. Situato ad Adeje, nel sud dell’isola, offre una miriade di eccitanti sfide grazie a una spettacolare rete di scivoli d’acqua in cui poter fare surf su onde giganti, lanciarsi a tutta velocità dalle cime delle sue attrazioni o attraversare un acquario pieno di squali. E la fortezza perduta di Lost City, con le sue cascate, i ponti e gli scivoli, è ideale per i piccoli avventurieri.

Sempre a Tenerife, si trova il parco Aqualand Costa Adeje che, oltre a proporre piscine e scivoli incredibili, castelli incantati e onde artificiali, offre uno spettacolo di delfini premiato come migliore al mondo dall’Associazione Internazionale degli Istruttori di Animali Marini: dimostrazione eloquente di tutta l’intelligenza, la forza e l’agilità di questi animali. Mentre i più piccoli ammirano le esibizioni, gli adulti potranno concedersi un meritato momento di relax nella Spa all’aperto completa di idromassaggio con acque climatizzate e docce massaggianti a pioggia tipo “Vichy” (un’esperienza per il massimo relax), o un momento di pura adrenalina come una gita in gommone lungo le placide cascate del Lava River.

A rinfrescare le calde giornate estive sulla costa orientale di Lanzarote, ci penserà invece l'Aquapark Costa Teguise, il più grande dell’isola, completo di attrazioni acquatiche, ma anche di pista indoor di paintball per adulti e bambini, diversi campi e aree gioco, oltre a circuiti a ostacoli. Ideale come luogo dove trascorrere un’intera giornata, saprà accontentare le famiglie più avventurose.