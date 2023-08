6/14

Per coloro che amano stare col naso all’insù, La Palma è la destinazione migliore per il cosiddetto astroturismo. Dichiarata Riserva Starlight, è il luogo giusto per andare alla ricerca di costellazioni remote e stelle affascinanti. Il riconoscimento ne certifica infatti la bassa incidenza luminosa e la dichiara perfetta per l'osservazione delle stelle.