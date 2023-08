Addio all'artista ribelle Jamie Reid, sue le cover dei Sex Pistols

Approfondimenti

Appena cinque anni di attività e un solo album registrato in studio. Nonostante ciò, il marchio lasciato da Johnny Rotten e compagni sulla storia del punk e della musica mondiale è rimasto indelebile. Non a caso verrà raccontato dal regista premio Oscar Danny Boyle in una miniserie. In attesa dei sei episodi, ripercorriamo le vicende del gruppo britannico. LA FOTOGALLERY

Nel 1975, infatti, Malcolm McLaren, manager della band The Strand decise di cambiare nome in Sex Pistols e di licenziare l'allora bassista Del Noones. Anche il chitarrista Wally Nightingale lasciò il gruppo e alla formazione vennero aggiunti Glen Matlock e Johnny Rotten (pseudonimo di John Lydon). Questi due si unirono ai già presenti Steve Jones e Paul Cook dando vita a un esperimento musicale destinato a fare la storia

Nonostante non avesse un background da cantante, Johnny Rotten prese il posto di Steve Jones che passò alla chitarra. In un documentario prodotto dalla Bbc, McLaren spiegò che la scelta dello stesso Rotten come voce del gruppo fosse nata da un'incomprensione con Vivienne Westwood. Quest'ultima gli avrebbe infatti suggerito di far entrare nel gruppo "il ragazzo di nome John" come cantante. McLaren scelse Rotten, Vivienne intendeva John Simon Ritchie (poi divenuto famoso come Sid Vicious)