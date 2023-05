Bambini in viaggio a Berlino, 12 cose da non perdere

Berlino non è solo Hitler, nazismo ed un freddo muro. Per gli appassionati di storia, di arte e di cultura è la città perfetta perchè con i suoi oltre sessanta musei e gallerie d'arte copre una storia lunga millenni. E per i bambini è un’occasione unica per conoscere, senza annoiarsi, un pezzo fondamentale della nostra storia contemporanea ascolta articolo Condividi

Berlino è una delle 10 destinazioni al mondo più amate da chi viaggia con i bambini. Lo dice una ricerca di Euromonitor, e le ragioni sono presto dette: è una città sicura, facile da girare con i mezzi pubblici, ricchissima di attrazioni per tutti i gusti comprese molte su misura per i bambini. Cosa fare dunque a Berlino con i piccoli di casa? Ecco 12 proposte per non annoiarvi e soprattutto per far conoscere ai più piccoli una città ricca di storia, natura e cultura. Lo zoo, parchi, musei, storie di spionaggio che diventano giochi per bambini. Berlino diventa inaspettata e sorprendente anche per i più piccoli.

Gli zoo e i musei Gli zoo a Berlino sono parte integrante della città. Il primo zoo della Germania è conosciuto ben oltre i confini della capitale e da decenni attira visitatori di tutte le età. Oltre a vantare un’incredibile varietà di specie e una comoda posizione centrale, lo zoo ha contribuito a plasmare l'immagine di Berlino Ovest come nessun'altra istituzione. Tra animali e bambini si crea sempre un legame speciale. Il nostro secondo zoo che suggeriamo alle famiglie è più che altro un giardino zoologico: il Berliner Tierpark. Fondato nel 1954, con i suoi 160 ettari di superficie il Tierpark offre una valida alternativa e integrazione allo zoo nel cuore di Berlino: è infatti il più grande giardino zoologico d'Europa, con più di 9000 esemplari di specie esotiche e autoctone. Dal 2020 lo zoo si è dotato anche di una nuova area dedicata alla foresta pluviale, con tigri, coccodrilli e tanti altri animali. Il Museo di Scienze Naturali vi porterà sulle tracce degli animali: attraverso i reperti custoditi all’interno del Museo si potrà ripercorrere gli antichi sentieri dei dinosauri e di altre creature preistoriche. Particolarmente impressionanti sono l'enorme scheletro di Giraffatitan brancai (ex Brachiosaurus brancai), che con i suoi 13,27 m di altezza è il più grande scheletro di dinosauro ricostruito al mondo, e le gigantesche ossa di altri dinosauri esposte nella sala d'ingresso. Poco distante c’è il Museo della tecnica berlinese. Su una superficie di 26500 m² di un’ex fabbrica e stazione ferroviaria troverete aerei, illusioni ottiche ed esperimenti appassionanti, secondo il motto “toccare è permesso”. Gran parte del museo è stata progettata per essere a misura di bambino, facile da capire ed estremamente istruttiva. approfondimento Berlino, iniziano le riprese della serie prequel de La Casa di Carta

Museo del Futuro Tocca, partecipa, prova. Futurium è il museo del futuro possibile. Nuove tecnologie, come stampanti 3D e taglierine laser, sono disponibili per chiunque voglia imparare e ogni partecipante può anche trasformare immediatamente le proprie idee in prodotti. Ad esempio, i visitatori possono testare nella cucina di prova se gli insetti saranno nella loro alimentazione di domani, programmare un software in un hackathon, o testare prototipi sorprendenti. E soprattutto, tutti grandi e piccini, possono sperimentare. Museo dei videogiochi Di museo in museo. Non finirà di stupire il museo dei videogiochi, né quello delle spie 60 anni di videogiochi da esplorare nel mondo virtuale del Museo dei videogiochi: dagli esordi alle ultime innovazioni, dai classici alle rarità e ai simulatori 3-D. Legoland Soprattutto per i più piccoli c’è un luogo dove possono davvero sfogarsi: con oltre cinque milioni di mattoncini LEGO® di tutte le forme e colori i bambini possono armeggiare e costruire quanto vogliono. E’ Legoland Berlino con anche un cinema 4D, il trenino del drago e una giostra magica. Filmpark Un altro divertente parco a tema è il Filmpark Babelsberg: negli ex studi UFA-Film i bambini possono divertirsi a scoprire le leggendarie scenografie e ambientazioni di famosi film, truccarsi, indossare i costumi di celebri personaggi e scoprire i segreti degli effetti speciali. Per i più coraggiosi c’è anche una sezione dedicata ai film horror. approfondimento Bambini in viaggio, leggi qui tutte le puntate precedenti

Museo dello spionaggio Il Museo tedesco dello spionaggio a Leipziger Platz è l'unico museo di questo tipo in tutto il paese. Una tecnologia dimostrativa all'avanguardia vi porterà in un viaggio multimediale attraverso la storia dello spionaggio: dalle prime scritture cifrate dell'antichità fino ai giorni nostri. Conoscerete anche i migliori agenti della storia, le più sofisticate tecniche di spionaggio, casi leggendari e straordinarie operazioni segrete. La collezione comprende più di 1000 pezzi, di cui circa 300 sono esposti nelle aree tematiche. E tutto si potrà provare e sperimentare. Museo della DDR La storia prende vita anche al Museo della DDR. Qui ci si può immergere nella quotidianità della Germania Est per sapere di più su questo capitolo di storia tedesca. A poche strade di distanza è possibile visitare l'asisi Panorama della Berlino divisa - DIE MAUER. Il panorama vi riporta agli anni Ottanta. Il panorama su larga scala, con immagini a 360 gradi, dà un'impressione vivida di come doveva essere la vita da entrambi i lati del Muro di Berlino. Museo di Anna Frank In città si può visitare anche il Museo interattivo di Anna Frank, sulla sua famiglia e i suoi amici. Le domande più frequenti trovano risposta proprio all'ingresso della mostra. Il museo si considera un luogo di apprendimento della storia del nazionalsocialismo, ma una parte della mostra fa dialogare la storia di Anna Frank con il presente: perché occuparsi della biografia di Anna Frank è un modo per venire a patti con l'Olocausto, capire il presente e pensare al futuro. I visitatori possono contribuire attivamente a plasmare questa parte della mostra, servendosi dei pannelli informativi messi a loro disposizione. Museo Anoha ANOHA è il museo ebraico di Berlino. Alla base del museo c’è l’idea della rispettosa coesistenza tra persone, animali e natura. I protagonisti sono i bambini, che infatti sono stati coinvolti nel progetto sin dall’inizio, tenendo conto dei loro suggerimenti e desideri. Il risultato è uno spazio dove la creatività non conosce confini, in continua evoluzione. Al centro c’è un’enorme arca di legno popolata di animali. E’ un luogo per apprendere, sentire e riflettere: il Museo Ebraico di Berlino racconta la storia degli ebrei in Germania e dà un'idea della loro cultura. L'edificio del museo è di per sé interessante: l'architetto Daniel Libeskind ha progettato questa struttura dalla forma a zig-zag, simile a un fulmine o una stella di David spezzata. approfondimento Libri per bambini, 12 novità di maggio da 2 a 10 anni

L'avventura a Berlino Per tutti gli amanti dell’avventura, al Waldhochseilgarten Jungfernheide (parco avventura nella foresta) chiunque può arrampicarsi o imparare a farlo: tre percorsi per bambini e nove per adulti, con diversi livelli di difficoltà, permettono sia ai principianti che ai professionisti di divertirsi. I percorsi sono installati sugli alberi ad altezze comprese tra i 3 e i 17 metri. Immancabile poi è anche un giro su un autobus di linea a due piani. Vi consigliamo l’autobus 100 che passa davanti alla Colonna della Vittoria, al Bundestag, all'Isola dei musei e ad altre attrazioni della città. Come spostarsi in città Berlino è una grande metropoli che però riesce ad essere a misura di famiglia anche negli spostamenti. Il modo migliore per spostarsi è usare i mezzi pubblici che sono molto efficienti. In alternativa si possono usare le bisciclette sfruttando le numerose piste ciclabili. approfondimento Non solo Uffizi, quali sono i musei più cari d'Europa