Libri per bambini, 12 novità di maggio da 2 a 10 anni

Libri per bambini di 2 anni Nove mesi di Esperanza Ortega Lapis, 2023 Nove poesie, una per ogni mese. Questo albo è un diario a due voci: una mamma e il suo bambino raccontano l’affascinante processo di trasformazione di un piccolo puntino silenzioso e palpitante che diventerà un nuovo nato, pronto a lanciare il suo primo vagito nel mondo.

Libri per bambini di 3 anni Remigio di Gek Tessaro Lapis, 2023 Il protagonista di questo albo è Remigio, un piccolo pipistrello. È stufo di vivere nell’oscurità, di stare appeso al soffitto come un lampadario e di dormire a testa in giù. Soprattutto è stufo di sentirsi brutto. Un giorno, quindi, vola via in cerca di una vita diversa e, mezzo accecato dalla luce del sole, finisce per schiantarsi contro una finestra, quella dello studio di un pittore. Remigio spalanca gli occhi, vede “i colori, i vasetti e i pennelli, sorride e dice: Ci vogliono quelli!”. approfondimento Giochi con me? Leggi qui tutte le puntate precedenti

Rombo di motori: amo i trattori di Davina Bell Il Castoro, 2023 Quando Simone insiste per prendere in prestito dalla biblioteca l’ennesimo libro sui trattori, la mamma protesta. Lo scongiura di leggere un libro su un altro argomento: macchine, aerei, gru, treni... qualsiasi altra cosa! Così Simone le elenca tutti i vari e gloriosi motivi che contribuiscono al suo amore per i trattori. Riuscirà a convincere la mamma?

Libri per bambini di 4 anni Ti aspetterò di Makiko Toyofuku Mondadori, 2023 Una pecorella è seduta tutta sola su una panchina nel mezzo di un parco. Non è stata abbandonata lì, la sua amica Mina l'ha solo dimenticata. Bisogna quindi essere pazienti e aspettare, nonostante i corvi curiosi, la pioggia e la notte che scende sulla città... Mina verrà a riprenderla, ne è sicura! «Le cose che si dimenticano sono cose che ci aspettano.» Una deliziosa storia sull'attesa, scelta e tradotta per il pubblico italiano da Laura Imai Messina e impreziosita da una sua postfazione.

Il mondo come lo vorrei di Trygve Skaug e Ella Okstad Mondadori, 2023 Cosa succederebbe nel Mondo se fossero i piccoli a decidere al posto dei grandi? Il protagonista di questa storia ha le idee molto chiare: trasformerebbe i marciapiedi in tappeti elastici, metterebbe una piscina in ogni giardino, e tutti avrebbero gelati gratis e almeno due amici! Poi riempirebbe il mare di un'acqua speciale che fa scomparire la plastica, darebbe a tutti gli stessi diritti e rimanderebbe gli adulti a scuola una volta al mese per ripassare come si fa a giocare.

Libri per bambini di 5 anni Piovono caccole di Aurora Cacciapuoti Lapis, 2023 Da oltre tre giorni una strana pioggia verde sta inondando Cittallegra. Gil e Berto vanno alla ricerca di indizi. Cominciano a studiare il caso. Primo indizio: le strane gocce verdi hanno tutta l’aria di essere… caccole giganti. Secondo indizio: la pioggia sembra arrivare da un’unica direzione: la Collina Verde. I due investigatori s’incamminano, con l’indispensabile attrezzatura negli zaini: mappa, bussola, monopattino, pizza, bombette e soprattutto “l’Enciclopedia di Tutte Tutte le creature”. Sono quasi giunti alla meta, quando scoprono la provenienza di quella strana pioggia. È grande… peloso… tutto verde… e con un naso enorme… non sarà pericoloso?

Libri per bambini di 6 anni Gastone Musone. Pronti, partenza... banana! di Suzanne Lang Il Castoro, 2023 È il giorno della grande gara: tutti gli animali partecipano, invece Gastone preferirebbe fare un bel riposino. Poi Tartaruga gli chiede di gareggiare insieme e Gastone non può rifiutare! Ce la mette tutta, ma attenzione!

Il libro segreto di Mortina di Barbara Cantini Mondadori, 2023 Ci sono amicizie davvero speciali, soprattutto se la tua amica è una... zombie! Proprio come Mortina... In queste pagine potrete confidarvi passioni, sogni, paure e tutti i segreti più segreti.

Libri per bambini di 7 anni La gara delle gare di Elena Peduzzi Lapis, 2023 C’è grande fermento tra gli alunni della Rodari. Il preside Mariotti ha annunciato che la scuola parteciperà a un evento pazzesco, una gara a metà tra le Olimpiadi e le maratone scolastiche. Nemmeno a dirlo, la classe sorteggiata è proprio la Seconda B! I ragazzini si preparano ad affrontare cinque prove faticosissime - a tratti assurde - per aggiudicarsi il super mega premio… ma si accorgono ben presto che il torneo è truccato. In un attimo, partono le indagini. Chi si nasconde dietro il falso sorteggio? Chi vuole che la Seconda B perda a tutti i costi? Come faranno gli alunni della Seconda B a superare le prove e vincere le gare?

Libri per bambini di 8 anni Generoso di Nicola Cinquetti Lapis, 2023 Sull’isola di Calibella regna il principe Marcello. Per suo volere l’isola, una volta verde e rigogliosa, è ora una colata di cemento, tutta strade, sottopassi e parcheggi. Fa eccezione solo il parco del castello del principe: è l’unico luogo ancora verde dell’isola, ma è rigorosamente interdetto ai bambini. Quando il custode del deposito di macchine dismesse lascia l’isola, Marcello deve trovare un sostituto. Generoso, un tipo dall’aspetto poco brillante, diventa il nuovo custode del cimitero delle auto. In quell’immenso deposito di rottami costruisce una grande e coloratissima astronave. Un enorme catorcio che diventa una meravigliosa giostra per i bambini e li porta su e giù per tutta l’isola.

Libri per bambini di 10 anni La crisi climatica esiste, non è un unicorno di Alterales Mondadori, 2023 Se pensi che sia importante fare la differenza, se ami il green , se ti preoccupi di come salvare il pianeta è il libro per te.