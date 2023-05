IMP 2023, dal 26 maggio il Festival Internazionale di Fotogiornalismo

Dalla Colombia alla Russia, dagli Stati Uniti al Senegal, dal Pakistan all’Ucraina, dal Laos al Kuwait. È un viaggio intorno al mondo - per vederlo, certo, ma anche per provare a capirlo - quello che di nuovo quest’anno trova la sua cornice nella città di Padova grazie all’IMP - Festival Internazionale di Fotogiornalismo. Il primo Festival in Italia interamente dedicato al mondo del Fotogiornalismo torna con la sua quinta edizione dal 26 maggio al 25 giugno, portando le opere di oltre 40 autori internazionali nelle più prestigiose sedi museali ed espositive della città veneta, proiettandone il patrimonio artistico, architettonico e monumentale sulla scena culturale nazionale e internazionale: da Palazzo Moroni al Palazzo della Gran Guardia, dalla Cattedrale Ex Macello alla Galleria Cavour. All’evento - ideato da Irfoss A.p.s. e realizzato con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e promosso dall’Università degli Studi di Padova in collaborazione con Emergency, FotoEvidence with World Press Photo, AIRF, Prospekt Photographers, Parallelozero e Fondazione Romano Cagnoni - anche ospiti d’eccellenza come il grande Uliano Lucas, uno dei padri fondatori del fotogiornalismo italiano, i direttori di FotoEvidence New York David Stuart e Svetlana Bachevanova, quattro workshop con alcuni dei più affermati autori sulla scena internazionale e oltre 30 tra talk, visite guidate e conferenze aperte al pubblico.