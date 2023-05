Bike to Work Day, 10 bici pieghevoli ed elettriche per andare a lavoro

7/11

Per chi vuole affrontare qualsiasi terreno senza dover rinunciare a comfort, stile ed eleganza, Nilox X8 Plus è il modello giusto. Grazie alle gomme FAT da 20’’x4’’, al freno a doppio disco e alla batteria removibile da 36 V, la Nilox X8 Plus permette di percorrere in modalità assistita fino a 70 km, ed è allo stesso tempo caratterizzata da un design audace e moderno. Questa combo, la rende perfetta sia per percorsi sterrati che per le strade di centro città. Euro 979,00

Nilox X8 Plus Nero