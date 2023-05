Motor Valley Fest a Modena, programma e brand dell'edizione 2023

La manifestazione, fino al 14 maggio, riunisce non solo i grandi marchi dell'automotive ma anche 40 start up da tutto il mondo

Modena torna ad essere la capitale del mondo dei motori con la quinta edizione della Motor Valley Fest che prende il via oggi. La manifestazione, fino al 14 maggio, riunisce non solo i grandi marchi dell'automotive ma anche 40 start up da tutto il mondo.

L'edizione 2023

Tra i punti chiave di questa edizione, anche quello della sostenibilità e dei nuovi carburanti come gli e-fuel e i bio fuel. Lo sottolinea Claudio Domenicali, ad di Ducati Motor Holding e presidente dell'associazione Motor Valley Development, che ribadisce come l'Emilia-Romagna sia "una terra con un grande passato, un presente straordinario, come Ferrari, Lamborghini o Ducati, e una grande attenzione al futuro". Al Motor Valley Fest, infatti, prenderanno parte anche 12 Università che presenteranno i loro prototipi alimentati con diversi tipi di carburanti. Tema che ha toccato anche il sindaco di Modena, Muzzarelli. "Si va verso l'elettrico, l'e-fuel ma anche l'idrogeno - ha detto - e Modena vuole continuare a stare in un mondo che sta cambiando".

Gli anniversari

"Motor Valley Fest è diventato un punto di riferimento internazionale per il mondo dei motori, grazie alla collaborazione con Ice e ministero degli Esteri", sottolinea il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "Quest'anno, poi, - aggiunge - ci sono anche tre ricorrenze importanti, a partire dai 60 anni di attività della Lamborghini, i 70 anni dalla nascita dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, che è tornato ad ospitare stabilmente la Formula1, e i 100 anni dalla prima edizione del Circuito del Savio".

I bolidi in mostra

Tante le attività in programma, tra le quali non mancherà l'esposizione delle vetture più amate nel mondo, come le auto realizzate da Maserati. Per l'occasione, la casa del tridente ha deciso di celebrare la propria storia e il proprio futuro, esponendo nelle piazze di Modena le sue vetture più iconiche e quelle che definiscono la visione di domani del brand. Nello specifico, la location di Piazza Grande ospiterà l'intera gamma Folgore di Maserati, insieme per la prima volta; Piazza XX Settembre accoglierà l'edizione celebrativa Zéda della gamma Trofeo di Maserati Levante, Ghibli e Quattroporte; mentre la super sportiva Maserati MC20 Cielo sarà esposta nel Cortile d'onore di Palazzo Ducale, sede della prestigiosa Accademia Militare di Modena. Inoltre, nello showroom di viale Ciro Menotti, sarà Maserati GranTurismo a fare da padrona attraverso due vetture classic, insieme a una GranTurismo Zéda ed alla GranTurismo One Off Prismaper, per rappresentare il ponte tra passato, presente e futuro.