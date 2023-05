Fiat 600, le prime foto in via della Conciliazione a Roma

1/6 ©Ansa

Il nuovo modello della Fiat 600, probabilmente sul mercato dalla fine di quest'anno, è comparso per la prima volta qualche giorno fa per le strade della Germania, ma quest'oggi a Roma, in via della Conciliazione, tanti curiosi hanno potuto ammirare il veicolo senza camuffature, mentre venivano girati alcuni video promozionali

