Formazione e sostenibilità, a Milano il Festival Universitario 2023

Un evento innovativo che punta a mettere in connessione gli studenti universitari con il mondo del lavoro, all’insegna di temi quali formazione, tecnologia e sostenibilità. E strizzando l’occhio, soprattutto, all’aspetto della socialità. Questi gli ingredienti principali della prima edizione del Festival Universitario 2023, in programma a Milano il 13 maggio presso il Talent Garden di Via Calabiana, 6. Ad organizzare l’evento, che proporrà speech, workshop, street food e tanta musica, University Network , realtà consolidata in Italia che raccoglie oltre un milione di studenti universitari in oltre 35 atenei del nostro Paese.

Speech, workshop ed incontri

A partire dalle 10 del mattino e fino alle 19, il Festival Universitario 2023 proporrà incontri con oltre 50 guest speaker, esperti di fama nazionale ed internazionale che metteranno al servizio dei partecipanti le proprie esperienze per dare nuovi strumenti a chi sta mettendo, uno dopo l’altro, i mattoni del proprio futuro. Tra loro, personalità del mondo dello sport, della moda, della comunicazione, oltre che content creator, influencer ed esperti del mondo del management provenienti da diverse realtà aziendali. Il Main Stage ospiterà incontri su temi che entreranno nel merito di come “trasformare un sogno in realtà” lavorando nel mondo dello sport, della moda e della musica, come dar vita ad una start-up di successo o come creare una community di successo sul web. E, poi, ancora, si apriranno focus su quali sono le professioni del futuro, se valga la pena iscriversi ad un master universitario, su come investire i propri risparmi o su come catturare l’attenzione dei recruiter utilizzando un curriculum vitae a “5 stelle”. Senza dimenticare consigli pratici su come prepararsi ad un colloquio di lavoro in inglese o come sopravvivere in una grande città come Milano, tra affitti e altre nozioni pratiche, che conta ad oggi circa 200mila studenti.

Socialità e divertimento tra food e tanta musica

Per fare rete e creare network, poi, quale miglior modo che scambiare quattro chiacchiere davanti a del buon cibo? Anche questo sarà possibile per i partecipanti, che potranno rilassarsi nelle apposite zone relax adibite con cocktail bar, food truck, birre artigianali dopo aver ricevuto anche una welcome bag di benvenuto. E dalle 19 all’1 (con un “misterioso” appuntamento in after) spazio alla musica con dj set dal vivo.

Le informazioni per partecipare

L’evento, condotto da Antonella Arpa (in arte “Himorta”) e da Chiara Piotto di Sky TG24, sarà patrocinato dalla Commissione Europea, da ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) e Confindustria Lombardia e vede coinvolti insieme una molteplicità di brand promotori ed istituzioni che hanno deciso di impegnarsi a sostegno del futuro dei giovani universitari, oltre alla preziosa collaborazione del Comune di Milano. Sky TG24 sarà uno dei media partner del Festival che potrà anche essere seguito in streaming. Il costo del biglietto, in una manifestazione completamente cashless, sarà di 5 euro per la prima parte della giornata e di 10 per la seconda, quella ludica. Tutte le info in merito, anche per l’iscrizione, possono essere reperite sul sito www.universitynetwork.it/ .