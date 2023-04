Zombieing, sparire e tornare dal partner: il fenomeno sui social

A tirare in ballo il neologismo inglese è stata la cantautrice Mariel Darling che ha condiviso su TikTok un video in cui spiega l’ultima moda attuata dai partner: “trasformarsi” in uno zombie. Un fenomeno che ha sollevato polemiche e preoccupazioni tanto che il New York Post ha lanciato un avvertimento: “Può essere estremamente dannoso e confondere" ascolta articolo Condividi

Si chiama “Zombieing” ed è una tendenza sempre più in voga tra i profili social dei giovani: “sparire nel nulla” e tornare improvvisamente dal partner dopo mesi come se nulla fosse. Un termine che come “ghosting” (sparire di punto in bianco e senza fornire alcuna motivazione), “orbiting” (divertirsi a orbitare intorno, senza sparire completamente) e “breadcrumbing” (sedurre qualcuno senza l'intento di essere legato sentimentalmente) spiega quelle che sono le relazioni disfunzionali del nuovo millennio governate dalle dinamiche social. A raccontare il fenomeno è stata la cantautrice Mariel Darling, che ha condiviso su TikTok un video in cui spiega la moda attuata dai partner: “trasformarsi” in uno zombie.

Il video dell'influencer "È come il ghosting, ma torna dalla morte dopo un paio di mesi e ti colpisce", ha spiegato l'influencer in un video che ha generato più di un milione e mezzo di visualizzazioni e centinaia di migliaia di like in meno di una settimana. Un fenomeno che, a detta della cantautrice, sarebbe particolarmente diffuso a New York, complice forse la frenesia della quotidianità dei suoi abitanti. "Il mio ha un complesso di Gesù Cristo", ha scritto un utente a commento del video della Darling paragonando il suo ex alla risurrezione. "Torna ogni tre giorni". "Ho tutti i loro numeri salvati come emoji lapide", ha detto un altro ancora.

Il fenomeno La similitudine con gli zombie dei film distopici non è casuale. La Darling parla di "morti viventi" o, meglio, di qualcuno che credevamo metaforicamente "morto", e che invece fa il suo ritorno. Il neologismo inglese Zombieing è stato coniato per la prima volta dalla scrittrice Sophia Kercher. Un fenomeno che ha sollevato polemiche e preoccupazioni tanto che il New York Post ha lanciato un avvertimento: "Può essere estremamente dannoso e confondere. Ha un impatto sulla fiducia in sé stessi e lascia un forte senso di ansia e di abbandono, quindi quando quella persona riappare può dare un senso di speranza".