Giornata mondiale del libro, i più venduti di sempre. La classifica

10/16

Un vero e proprio bestseller che - nelle premesse - contiene il segreto, la formula magica per raggiungere il successo finanziario o personale. Un volume per l’autorealizzazione, intesa sia come indipendenza finanziaria sia come ricchezza spirituale che trascende qualunque paragone monetario. Euro 12,35

Pensa e arricchisci te stesso