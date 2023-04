Gardaland, cinque novità per l'apertura di stagione

Lifestyle

Il primo parco a tema cinematografico d’Italia festeggia il suo 20° compleanno con numerose novità ed eventi speciali per celebrare in maniera adeguata il traguardo. Venti anni di storia e di successi che verranno ricordati durante tutto il corso della stagione. Tra le novità l'arrivo di Movyola, fidanzata del simpatico alieno Movy, mascotte della struttura

L’attesa è terminata. Da oggi, 1 aprile, Movieland - The Hollywood Park ritorna con la sua ventesima stagione, occasione per festeggiare e rivivere la storia di questo innovativo parco a tema che ha portato, per la prima volta in Italia, attrazioni uniche e coinvolgente intrattenimento immersivo