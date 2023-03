Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 25 marzo: numeri fortunati

È stato centrato il 6 al Superenalotto: il jackpot vinto è di 73.808.593,28 euro. È la prima volta che il montepremi viene vinto da una giocata effettuata online. I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

Centrato il 6 al Superenalotto

A vincere il jackpot del Superenalotto è stato un giocatore che ha compilato una scommessa da due euro online: è la prima volta che il montepremi viene vinto da una giocata effettuata online. Si tratta del secondo 6 vinto nel 2023, dopo quello record da 371,1 milioni di euro centrato il 16 febbraio scorso, dopo un'assenza di quasi due anni. A vincere, in quell'occasione, era stato un sistema da 90 schedine per un totale circa di 4 milioni per ogni vincitore.