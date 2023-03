Uova di Pasqua per bambini, le 15 più desiderate

7/16

I personaggi più amati dai bambini? Senza dubbio i Me contro Te che, come ogni anno, tornano col loro uovo di Pasqua firmato Dolfin. All’interno si può trovare una tra le seguenti sorprese: mini astuccio colorato con stickers, cuscino gonfiabile, kit missione natura con semi e vaso, portachiavi tag per lo zaino, penna multicolor o fascia multiuso. Euro 19,90

Uovo Me contro Te