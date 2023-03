Newburn, il detective della mafia di Chip Zdarsky

Easton Newburn è un ex poliziotto che lavora come detective privato per la malavita, camminando abilmente sul confine che separa mafie rivali e polizia, rendendosi utile e indispensabile a tutti e garantendosi dunque l’immunità. È il protagonista della nuova serie noir di Chip Zdarsky (Spider-Man. Storia della mia vita, Daredevil, Batman) e Jacob Phillips (That Texas Blood), pubblicata negli Stati Uniti da Image Comics e in Italia da Saldapress, col primo volume che racchiude gli otto numeri usciti finora in un cartonato da 160 pagine a colori al prezzo di 18,90 euro.