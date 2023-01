Underdogs, un coloratissimo bestiario hard boiled a fumetti

Un eroe caduto in disgrazia, un insopportabile pavone, una ragazzina piovuta dal cielo. Sono alcuni dei protagonisti di Underdogs, serie a fumetti scritta da Frekt e Luigi Formola e disegnata da Francesca Dell’Omodarme, pubblicata da Saldapress e il cui primo volume è disponibile nelle fumetterie (128 pagine, 16 euro). Una serie divertente, con un ritmo incalzante, tra le uscite recenti più interessanti in Italia.

Un eroe caduto in disgrazia

Mr. Quake, un tempo Diamond Dog, è il nostro eroe. Un rottweiler che va in giro con un bomber vecchio di decenni così come vecchio di decenni, impolverato e ormai dimenticato è il suo prestigio. Dopo un’era gloriosa passata a risolvere casi di rapimenti a modo suo, Quake ormai bazzica per i peggiori bar, passa le sue giornate a bere e guardare la tv, e a fare a botte con chi lo provoca. Il tutto in un mondo lacerato da una lunga guerra tra carnivori ed erbivori che ha lasciato una società piena di veleni e divisioni razziali, con gli erbivori a dominare e i carnivori che non hanno accettato il vegetarianismo costretti alla clandestinità.