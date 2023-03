“Saint-Exupéry, l’uomo extravagante attratto da ciò che non è terreno”

Romana Petri firma un romanzo con protagonista l'autore del "Piccolo Principe": "Era votato all'altitudine e non è un caso che in volo facesse di tutto: mangiava, leggeva, scriveva. Una volta ha addirittura ritardato un atterraggio, giustificandosi col fatto che stava leggendo un giallo e doveva scoprire chi fosse l'assassino"

"Più che un ragazzino stravagante, direi che è stato per tutta la vita un uomo extravagante, attratto da tutto ciò che non era terreno - racconta Romana Petri durante 'Incipit', la rubrica di libri di Sky TG24 - Un uomo votato all'altitudine, e non è un caso che in volo facesse di tutto: mangiava, leggeva, scriveva. Una volta ha addirittura ritardato un atterraggio, giustificandosi col fatto che stava leggendo un giallo e doveva scoprire chi fosse l'assassino".