Barbie diventa boliviana, a La Paz una mostra con costumi tradizionali

Spettacolo

La bambola di David Bowie , ispirata al videoclip di Life on Mars? , è un immancabile pezzo da collezione. In perfetto look glam rock anni Settanta, la bambola indossa un completo azzurro con camicia a righe, cravatta e scarpe stringate. L'acconciatura, l'iconico mullet con frangetta corta del Duca Bianco, incornicia il viso truccato con un deciso make-up fatto di ombretto azzurro, fard e rossetto fucsia

Nel giorno del novantaseiesimo compleanno della Regina Elisabetta la bambola di Sua Maestà ha celebrato lo storico Giubileo di Platino per i settant’anni di regno. Ispirata al look sfoggiato nel 2019 per una visita a Donald e Melania Trump, la regale Barbie indossa un elegante abito bianco tutto ricamato in pizzo, la fascia e la spilla dell’Ordine cavalleresco della Giarrettiera, i medaglioni rosa e azzurro degli Ordini della Famiglia Reale e una preziosa tiara di diamanti. La confezione, ispirata agli arredi di Buckingham Palace, riproduce la Sala del Trono