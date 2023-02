Simone Bianchi, il supereroe dei fumetti

Il disegnatore dei supereroi Simone Bianchi è un maestro del genere. Il primo artista italiano ad aver ideato, nello scorso mese di febbraio, tutte le copertine di Spawn negli Usa. Dal 4 al 28 marzo alla CArt Gallery di Roma saranno esposte le opere originali e le reinterpretazioni di alcune storiche uscite della casa editrice americana Image Comics. Lo incontriamo nella sua casa- studio. Siamo a Lucca, ma sembra di stare a New York City.

I miei supereroi



Potremmo cominciare da quella batteria al centro dello studio “La musica è una mia grande passione” o dall’ultima copertina disegnata per Caparezza “Michele è un fratellino”, ma in questo luminoso studio tutto ci parla di loro, dei mitici per definizione. In una libreria all’ingresso sono tantissimi i fumetti dei supereroi disegnati da Simone Bianchi in 35 anni di carriera. Gli inizi con la Comic Dc, poi gli anni in esclusiva passati con la Marvel.



Avrai un tuo supereroe preferito?



Io sono cresciuto con loro. I primi personaggi di fantasia in cui mi sono imbattuto prima delle scuole elementari sono stati quelli di Super Gulp Fumetti in Tv (programma televisivo Rai chiuso nel 1981). Ti direi Batman, Spiderman e Wolverine (e mentre spiega con la matita lo materializza). Ho disegnato due archi di storie intere nel 2007 e nel 2012 di Wolverine, ed è quello che mi somiglia di più. Non nel fisico ovviamente -rido pensando a Hugh Jackman- ma nei dettagli.