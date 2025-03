Il Libro Possibile 2025 a Londra: tutte le date del festival

Con la tappa londinese, Il Libro Possibile si conferma un modello culturale senza confini, capace di unire letteratura, territori e visioni globali dal Mediterraneo fin’Oltremanica. La mattina Sky TG24 aprirà due finestre live per raccontare in diretta il fermento del mercato editoriale internazionale e i grandi temi al centro della Fiera del Libro di Londra

Dall’11 al 13 marzo prenderà il via la XXIV edizione del festival made in Puglia. Dopo 24 anni di successi a Polignano a Mare e a Vieste, inaugura la capitale britannica con la prima tappa internazionale. Doppia location per tre giorni di eventi, night and day: la mattina alla London Book Fair e la sera all’IIC Londra. Si celebrano i libri e i loro grandi autori italiani e inglesi, voci di spicco della letteratura, dell’economia, dell’informazione e della divulgazione scientifica europea.