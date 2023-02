Sky TG24 riceve il Premio internazionale "Voucher-Il Turismo in onda"

La motivazione legata al premio

approfondimento

Turismo, 12 milioni di italiani scelgono la montagna

Tra i premiati, oltre a Sky TG24 per l’informazione, anche il Maestro Pupi Avati per il cinema, Vincenzo Frigulti, manager e imprenditore esperto in marketing strategico territoriale del settore turistico e della tecnologia digitale, il Conte Alberto Uva, imprenditore culturale, che ha dato vita al progetto "Arte & cultura Villa Sormani", il cantautore Aleandro Baldi vincitore del Festival di Sanremo negli anni '90 ed il giovane Videomaker Federico Sambruni. Questa la motivazione completa per cui è stato consegnato il premio dal giornalista Biagio Maimone al Vicedirettore di Sky TG24, Michele Cagiano de Azevedo. "Sky TG24 è vettore eccellente di un'informazione sempre attenta ai continui processi innovativi, capace, tuttavia, di uno sguardo puntuale sui temi attuali, che tratta con obiettività ed imparzialità, sorretto da autentico spirito di verità”. Inoltre, è stato spiegato, “Sky TG24 si distingue per il costante e veloce aggiornamento delle news provenienti da tutto il mondo, necessarie per un' informazione che risponda alle esigenze odierne dei telespettatori. E rappresenta, pertanto, con successo, l'innovazione più acclarata dell'informazione televisiva, che risponde alle aspettative di un pubblico sempre più esigente, che fa delle notizie il mezzo per eccellenza per essere protagonista del suo tempo".

Il turismo come “leva per diffondere la pace tra i popoli”

Per Anna Di Maria e Paky Arcella, ideatori del Premio, la premiazione, che si è svolta nella prestigiosa location "Terrazza Duomo 21" (Sala Galleria) in Piazza del Duomo a Milano, è stata anche l’occasione per “divulgare novità e, soprattutto, accendere il focus sul tema del dialogo tra i popoli in un periodo, come quello attuale, pervaso dalla guerra, dimostrando come il turismo possa essere la leva ed il veicolo per diffondere la pace tra i popoli e, quindi, il mezzo per diffondere la cultura della fratellanza umana”.