Chi è Bryan Johnson, il "biohacker" californiano

Dopo 2 anni di intensi trattamenti medici e atletici la sua età è diminuita di 5 anni. Il suo progetto lo vede come cavia delle sperimentazioni per riportare tutti i suoi organi, cervello compreso, all’età di 18 anni

Chi è Bryan Johnson?

L’imprenditore hi-tech ha creato la sua fortuna con la società Braintree payment solutions, venduta nel 2013 a eBay per 800 milioni di dollari. Johnson dopo aver accumulato tanto stress a causa del cattivo stile di vita durante la sua carriera, ha deciso di darsi un nuovo scopo nella vita. Tutto è iniziato due anni fa in piena pandemia quando Jonhson ha intrapreso un viaggio " interiore" per capire il funzionamento del suo corpo e farlo ringiovanire. Un progetto che ha chiamato Blueprint Project e che lo vede come cavia delle sperimentazioni per riportare tutti i suoi organi, cervello compreso, all’età di 18 anni. Sicuramente Bryan soprannominato " il biohacker californiano" non fa tutto da solo. Ha alle spalle uno staff di “professionisti del benessere” che lo aiutano e che lui paga profumatamente circa 2 milioni di dollari all’anno.