Imperdibili, 8 cose da vedere a Barcellona in un weekend

Tappa imperdibili per chi visita Barcellona non può che essere la Sagrada Familia, tempio la cui costruzione iniziò nel 1882. Gaudì ereditò il progetto solo un anno dopo, ampliandolo e dedicandogli bene 43 anni di vita. Secondo le previsioni, i lavori dovrebbero terminare nel 2026, in concomitanza con il centenario della morte di Antoni Gaudí.